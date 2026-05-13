Китай первым в мире начал эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом

Москва13 мая Вести.Китай стал первой страной в мире, запустившей в космосе эксперимент с искусственным эмбрионом, сообщает агентство Синьхуа.

Корабль "Тяньчжоу-10" доставил на китайскую космическую станцию "Тяньгун" груз с эмбрионами рыбок данио, мышей, а также с искусственными человеческими эмбрионами, сформированными из стволовых клеток.

Отмечается, что эти эмбрионы не являются настоящими живыми существами и не смогут вырасти в младенцев. Однако они могут имитировать самые ранние стадии развития человека.

Эксперименты на орбите помогут создать космическую систему исследований эмбрионов, охватывающую организмы от низших позвоночных до высших млекопитающих. Биологические исследования позволят понять, как космическая среда, в частности, микрогравитация и радиация, влияет на размножение и развитие, заложив основу для долгосрочного пребывания человека в космосе говорится в сообщении

Как отмечает агентство, исследование на данном этапе проходит успешно.