Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-10" к своей орбитальной станции

Москва11 мая Вести.Китай осуществил запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-10" к национальной орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Отмечается, что запуск был произведен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

В понедельник утром [11 мая] Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-10" с космодрома Вэньчан для доставки грузов на свою орбитальную космическую станцию "Тяньгун" говорится в сообщении

Сейчас на станции "Тяньгун" работают тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Их доставил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" в октябре 2025 года.