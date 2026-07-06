Китайская атомная подлодка запустила стратегическую ракету в Тихий океан МО КНР: атомная подлодка запустила стратегическую ракету в Тихий океан

Москва6 июл Вести.Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторию Тихого океана. Об этом заявили в китайском Минобороны.

В сообщении, которое приводит ТАСС, уточняется, что атомная подводная лодка запустила одну ракету с учебной имитационной боевой частью в западный район открытого моря в Тихом океане.

Ракета точно упала в заданный район моря отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что испытание было плановым мероприятием в рамках годовой военной подготовки. Власти страны заранее предупредили заинтересованные сраны, пуск соответствовал международному праву и международной практике и "не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели", заверили в Минобороны КНР.

5 июля сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на военно-морскую базу китайского города Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026".