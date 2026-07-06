Москва6 июл Вести.Китай не угрожает никому в мире, проводить испытания собственных стратегических ракет - суверенное право страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы считаем, что это суверенное право Китая - испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире