Москва6 июлВести.Китай не угрожает никому в мире, проводить испытания собственных стратегических ракет - суверенное право страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы считаем, что это суверенное право Китая - испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в миресказал он
Песков также назвал Китай стратегическим партнером и большим союзником России.
Ранее в понедельник военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторию Тихого океана.