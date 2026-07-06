Москва6 июлВести.Совместные военно-морские учения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Что касается наших совместных учений, они не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходитьсказал он
Песков добавил, что сотрудничество в этой ответственной области между Россией и Китаем - очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота - гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".