Песков: совместные учения России и Китая не направлены против кого-либо

В Кремле прокомментировали совместные военно-морские учения РФ и Китая Песков: совместные учения России и Китая не направлены против кого-либо

Москва6 июл Вести.Совместные военно-морские учения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается наших совместных учений, они не направлены ни против кого, ни против одного государства региона​​​. И все должны из этого исходить сказал он

Песков добавил, что сотрудничество в этой ответственной области между Россией и Китаем - очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.

Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года​​​. В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота - гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".