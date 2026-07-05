Москва5 июлВести.Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на военно-морскую базу китайского города Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026", сообщает ТАСС.
На причале подняты флаги России и Китая, военный оркестр исполнил гимны обеих стран.
У причальной стенки ошвартовались гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа".
Со стороны Китая в маневрах задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", подлодка типа "Юань", судно снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
Военно-воздушные силы (ВВС) России и Китая провели ранее совместное стратегическое патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.
Минобороны Китая отметило, что патрулирование показало приверженность Москвы и Пекина к поддержанию мира и стабильности в регионе.