Российские корабли прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2026"

Отряд кораблей России прибыл в Китай на учения "Морское взаимодействие-2026" Российские корабли прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2026"

Москва5 июл Вести.Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на военно-морскую базу китайского города Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026", сообщает ТАСС.

На причале подняты флаги России и Китая, военный оркестр исполнил гимны обеих стран.

У причальной стенки ошвартовались гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа".

Со стороны Китая в маневрах задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", подлодка типа "Юань", судно снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

Военно-воздушные силы (ВВС) России и Китая провели ранее совместное стратегическое патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.

Минобороны Китая отметило, что патрулирование показало приверженность Москвы и Пекина к поддержанию мира и стабильности в регионе.