Корабль с китайскими курсантами прибыл во Владивосток

Заход кораблей КНР во Владивосток назвали доброй традицией Корабль с китайскими курсантами прибыл во Владивосток

Москва23 июн Вести.В порт Владивосток прибыли учебный корабль "Чи Цзигуань" и десантный корабль "Куншань" с курсантами военно-морских учебных заведений КНР. Такой визит является доброй традицией, заявил ИС "Вести" начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени С.О. Макарова Сергей Собокарь.

Стало доброй традицией посещение порта Владивосток кораблями КНР. На учебно-боевых кораблях прибыли более 400 человек, это курсанты механического училища сказал он

Визит, целью которого является обмен опытом, продлится до 27 июня. В рамках посещения Владивостока китайским курсантам проведут экскурсии и покажут достопримечательности.

Сюй Цзяньго, командир отряда кораблей ВМС НОАК, в торжественной речи по поводу захода кораблей во Владивостоке отметил, что таким образом РФ и Китай укрепляют дружбу и мощь совместных сил.