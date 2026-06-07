Рейс из Владивостока в Гуанчжоу будут выполнять дважды в неделю

Регулярный рейс Владивосток — Гуанчжоу запустят осенью Рейс из Владивостока в Гуанчжоу будут выполнять дважды в неделю

Москва7 июн Вести.Аэропорт Владивосток и авиакомпания S7 Airlines осенью запустят новый регулярный рейс Владивосток — Гуанчжоу, сообщила пресс-служба администрации Владивостока в мессенджере МАХ.

Старт полетов — 27 октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Владивостока в 23.35, прибытие в Гуанчжоу в 02.45 следующего дня написали в сообщении

Таким образом, время полета составит 5 часов 10 минут.

Обратные рейсы будут выполняться по средам и субботам.

S7 Airlines уже летает из Владивостока в Пекин и Шанхай. Новый маршрут дополнит китайскую программу перевозчика.