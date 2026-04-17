Авиарейсов из Хабаровска в Китай станет больше в ответ на растущий спрос

В аэропорту Хабаровска увеличивают число рейсов в Китай Авиарейсов из Хабаровска в Китай станет больше в ответ на растущий спрос

Москва17 апр Вести.Авиакомпания "Аврора" в весенне-летнем расписании расширяет программу перевозок из Хабаровска в Китай: будет выполняться два рейса в неделю в Шанхай и по четыре - в Пекин и Харбин. Авиаперевозчик отвечает на растущий спрос, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор хабаровского филиала "Авроры" Феликс Воропаев.

Частота рейсов в крупные города КНР увеличилась вдвое.

Это очень популярные направления сейчас, они востребованы, мы отвечаем на этот спрос. Думаем, что это эффект безвизового режима и близкого соседства. Летает наш Airbus A319, это 128 мест, двухклассная компоновка, и он заполнен практически с самого начала года. Поэтому мы предвидим, что летом будет повышенный спрос, и добавляем частоты сообщил Воропаев

Кроме того, международный аэропорт Хабаровска ведет переговоры о запуске в июне двух направлений с одной из авиакомпаний КНР.

Мы в ближайшее время уже ожидаем и анонсируем, что с летнего периода планируется начало полетов и китайского перевозчика как по существующему, так и новому, возобновляемому направлению. Сейчас финальная стадия переговоров, сейчас как раз с авиакомпанией отрабатываем слоты и заявку, и планируем, что полеты начнутся уже с июня рассказал ИС "Вести" генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск" Юрий Кондратчик

Ранее Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового въезда для россиян еще на один год.