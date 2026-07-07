Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва7 июл Вести.Столичный аэропорт Внуково утром 7 июля обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. … Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в публикации

Пассажиров предупредили, что возможны корректировки в расписании, и посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.