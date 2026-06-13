Столичный аэропорт Внуково из-за ограничений перешел на работу по согласованию Аэропорт Внуково работает в режиме согласования

Москва13 июн Вести.Аэропорт Внуково перешел на работу в режиме согласования, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе Росавиации.

В настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в заявлении Росавиации

В ведомстве рекомендовали пассажирам следить за статусом своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Внуково.