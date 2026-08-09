В Минтрансе сообщили о планах увеличить число авиарейсов между РФ и Китаем Минтранс: число авиарейсов между РФ и Китаем планируется увеличить

Москва9 авг Вести.Число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить на фоне роста турпотока, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.

Ранее страны решили взаимно продлить безвизовый режим до 31 декабря 2027 года.

Планируется увеличение числа рейсов между Россией и Китаем сказал собеседник агентства

В мае 2026 года глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил о росте числа авиарейсов между Россией и Китаем. По его словам, в первом квартале года общий туристический поток между странами увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.