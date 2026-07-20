Москва20 июлВести.Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан КНР продлен до 31 декабря 2027 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно"говорится в документе
Китай с 15 сентября 2025 года ввел временный безвизовый режим на год для россиян, которые въезжают в страну на срок до 30 дней. Позже он был продлен до конца 2027 года. Россия в ответ также ввела безвиз для граждан из Китая на срок до 14 сентября 2026 года.
Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов отметил, что туристический обмен между РФ и Китаем вырос после введения взаимного безвизового режима. Так, за первые три месяца 2026 года Россию посетили почти 220 тыс. граждан КНР.