Путин продлил безвизовый въезд в Россию для граждан Китая до конца 2027 года

Безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года Путин продлил безвизовый въезд в Россию для граждан Китая до конца 2027 года

Москва20 июл Вести.Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан КНР продлен до 31 декабря 2027 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"​​​... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно" говорится в документе

Китай с 15 сентября 2025 года ввел временный безвизовый режим на год для россиян, которые въезжают в страну на срок до 30 дней. Позже он был продлен до конца 2027 года. Россия в ответ также ввела безвиз для граждан из Китая на срок до 14 сентября 2026 года.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов отметил, что туристический обмен между РФ и Китаем вырос после введения взаимного безвизового режима. Так, за первые три месяца 2026 года Россию посетили почти 220 тыс. граждан КНР.