МИД КНР: безвизовый режим для россиян будет действовать до конца 2027-го года

МИД КНР продлил безвиз для россиян до конца 2027 года МИД КНР: безвизовый режим для россиян будет действовать до конца 2027-го года

Москва21 июл Вести.Китай продлил действие безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027 года. Такая информация размещена в обновленном разделе часто задаваемых вопросов на сайте Министерства иностранных дел КНР.

Теперь срок безвизового въезда для россиян установлен до 31 декабря 2027 года. Ранее предполагалось, что этот режим будет действовать только до 31 декабря 2026 года. При этом для граждан еще 48 государств безвизовый порядок въезда, как и прежде, сохраняется до 31 декабря 2026 года.

Безвизовый режим дает гражданам России возможность находиться на территории Китая до 30 дней без предварительного оформления визы. Такой порядок распространяется на поездки с деловыми целями, туристические визиты, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах, а также транзит через страну.

Россияне смогут въезжать в Китай без визы многократно на протяжении всего периода действия режима. Ограничений по числу поездок, а также по общему количеству дней пребывания в стране не предусмотрено.

Китай с 15 сентября 2025 года ввел временный безвизовый режим на год для россиян, которые въезжают в страну на срок до 30 дней. Россия в ответ также ввела безвиз для граждан из Китая на срок до 14 сентября 2026 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.