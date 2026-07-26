Замкомандира корвета "Совершенный" рассказал о дальнем походе военного корабля Замкомандира корвета "Совершенный отметил интерес в мире в ВМФ РФ

Москва26 июл Вести.Экипаж корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота задействуют в совместных российско-индонезийских военно-морских учениях. В родной гавани моряки провели меньше месяца. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель командира корабля по военно-политической работе Евгений Свищев.

До этого экипаж был направлен на масштабную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.

Прошли за четыре с половиной месяца более 20 тысяч морских миль, посетили с дружественными визитами шесть стран, отрабатывали совместные учения с дружественными странами, усилили интерес России как к военно-морской державе, как к военно-морскому флоту поделился Свищев

Экипаж российского фрегата "Адмирал Головко", в свою очередь, не подпустит вплотную врага. Ведь на военном корабле установлено "самое современное оружие".