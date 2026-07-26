Москва26 июлВести.Российский фрегат "Адмирал Головко" не подпустит вплотную врага, ведь на военном корабле установлено "самое современное оружие".
Об этом ИС "Вести" рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части.
Внушительные размеры фрегата позволяют ставить на него любое вооружение, отметил он.
Отрабатывались действия ударного ракетного комплекса, на вооружении которого стоят как ракеты уже всем известные "Калибр", так и самое новое наше самое современное оружие - гиперзвуковые ракетыподелился командир
В свою очередь экипаж корвета "Совершенный" указал на статус РФ как "военной-морской державы".