Командир рассказал о техническом оснащении фрегата "Адмирал Головко" "Гиперзвуковые ракеты:" моряк рассказал об оснащении фрегата "Адмирал Головко"

Москва26 июл Вести.Российский фрегат "Адмирал Головко" не подпустит вплотную врага, ведь на военном корабле установлено "самое современное оружие".

Об этом ИС "Вести" рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части.

Внушительные размеры фрегата позволяют ставить на него любое вооружение, отметил он.

Отрабатывались действия ударного ракетного комплекса, на вооружении которого стоят как ракеты уже всем известные "Калибр", так и самое новое наше самое современное оружие - гиперзвуковые ракеты поделился командир

В свою очередь экипаж корвета "Совершенный" указал на статус РФ как "военной-морской державы".