К финальному этапу испытаний приступил самый большой корабль ВМФ России Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта

Москва1 июн Вести.Самый большой корабль ВМФ России — атомный крейсер "Адмирал Нахимов" начал последний этап испытаний после ремонта и модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Крейсер "Адмирал Нахимов" водоизмещением более 25 тыс. т с ядерной энергетической установкой является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ. Боевой корабль предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.