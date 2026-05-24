Москва24 мая Вести.Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали самыми масштабными за последнее время. В них принимали участие восемь стратегических атомных подводных лодок, помимо прочей военной техники, что говорит о полной модернизации и боеготовности морской составляющей ядерной триады РФ. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгенией Бужинский сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

В маневрах, в частности, принимали участие Северный и Тихоокеанский флоты России, в составе которых находятся стратегические средства поражения, отметил эксперт.

Особенно впечатляет участие морских сил, Военно-морского флота: 73 наводных корабля, 13 подводных лодок, из которых восемь стратегических атомных подводных лодок. О чем это говорит? О том, что морская составляющая нашей триады полностью модернизирована и боеготова подчеркнул Бужинский

Ранее сообщалось, что совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада на фоне усиливающейся эскалации. На прошедших 19–21 мая маневрах были запущены шесть типов ракет, способных нести ядерный заряд, в том числе и гиперзвуковой"Циркон".