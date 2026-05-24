Москва24 мая Вести.Совместные ядерные учения такого уровня готовятся заблаговременно и очень впечатляют зрителей. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

Комментируя слова ведущего, является ли визит российского лидера Владимира Путина в Китай и проведение совместных ядерных учений между Россией и Белоруссией совпадением, эксперт отметил, что события такого масштаба готовятся заблаговременно, но точно не за неделю. Он также добавил, что особое впечатление вызывает количество задействованных в маневрах стратегических подводных лодок.

То есть это не то, что за три дня, за неделю можно подготовить такое событие…Особенно впечатляет количество задействованных стратегических подводных лодок, подводных крейсеров стратегического назначения с баллистическими ракетами. Вот сказано, что их восемь, и это, в общем, много. Всего их предположительно сейчас у нас 13, более-менее способных к боевым действиям, и то, естественно, сколько-то из них находится на обслуживании, на ремонте отметил Стефанович

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия также планируют провести учения "Щит Союза - 2027". Такие системные шаги необходимы для укрепления обороноспособности двух стран, надежной защиты граждан от возможных угроз со всех направлений.