На Западе заявили об особом значении учений Москвы и Минска MWM: ядерные учения учения России и Белоруссии имеют особое значение

Москва23 мая Вести.Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада на фоне усиливающейся эскалации. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Авторы издания отмечают, что на прошедших 19–21 мая учениях Москвы и Минска были запущены шесть типов снарядов с ядерным потенциалом, в том числе гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

В ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и западным блоком говорится в статье

В материале также отмечается, что поступление этих ракет на вооружение РФ "будет иметь очень серьезные последствия для способности Вооруженных сил России наносить удары тактическим ядерным оружием".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, а применение ядерного оружия — это исключительная мера обеспечения национальной безопасности.