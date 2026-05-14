Девятый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Громов" заложили в Санкт-Петербурге

Москва14 мая Вести.Девятый корабль серии 22350, названный в честь бывшего главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова, заложили на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент ТАСС.

Церемония закладки судна, которое будет носителем гиперзвуковой ракеты "Циркон", прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.

Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности … Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы отметил Моисеев

Он также уточнил, что от предыдущих кораблей серии "Адмирал Громов" будет отличаться увеличенной боевой мощью.