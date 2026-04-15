Высокотехнологичный завод по производству двигателей появится под Астраханью В Астраханской области построят завод по производству судовых двигателей

Москва15 апр Вести.В Наримановском районе Астраханской области прошла церемония закладки первого камня будущего высокотехнологичного завода, где будут производиться судовые двигатели.

Как сообщил ИС "Вести" Василий Семенов, генеральный директор Группы компаний "Балтик" и компании "КИТ Судостроение Лотос", которые будут строить новое предприятие и работать на нем, судостроение в Астраханской области развивается уже более 100 лет, и в настоящее время здесь существуют серьезные судостроительные мощности.

Мы верим в то, что в ближайшее время Астраханская область выйдет в лидеры по судостроению сказал Семенов

Новый завод появится в свободной экономической зоне "Лотос". Гендиректор пояснил, почему была выбрана именно эта локация.

Есть определенные преимущества экономические, которые дает свободная экономическая зона "Лотос" для резидентов. Они позволяют существенно сократить себестоимость и, соответственно, конечную стоимость продукции отметил он

В церемонии закладки первого камня нового предприятия приняли участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, советник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона заявил на церемонии, что будущий завод станет первым в России высокотехнологичным промышленным производством, способным выпускать судовые комплектующие, не уступающие по своим техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. Производство также окажет существенное влияние на смежные отрасли экономики, от металлургии до логистики.