Москва23 апр Вести.В Калуге запустили завод по производству автомобильных двигателей последнего поколения холдинга "АГР" и компании Defetoo. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Завод станет базовой площадкой для обеспечения современными турбированными двигателями 1.5 л, 1.6 л и 2.0 л всех моделей машин, выпускаемых на совместных заводах партнеров в России. На первом этапе мощность производства составит 150 тыс. двигателей в год, далее - увеличение до 300 тыс. Написал он в своем канале в мессенджере MAX

Для перезапуска завода была проведена масштабная модернизация с учетом современных требований к качеству и эффективности, повышена автоматизация производства.

Предприятие уже приступило к серийной сборке. Однако в планах трехкратное увеличение производственных площадей, а во 2-й половине 2026 года запланирован запуск механической обработки ключевых компонентов двигателя.

Отмечается, что запуск стал одним из значимых результатов сотрудничества с китайскими партнерами.