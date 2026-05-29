Москва29 маяВести.Бывший завод Volkswagen в Калуге, ныне принадлежащий холдингу "АГР", выпустил 100 тысяч машин Tenet, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Такого результата удалось добиться за 10 месяцев работы с момента перезапуска производства, состоявшегося летом прошлого года.
В Калуге произведен 100-тысячный автомобиль бренда Tenet, созданного в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo"сказано в сообщении
Юбилейным экземпляром стал семиместный полноприводный кроссовер T8 в комплектации Ultra.