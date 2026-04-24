Локализация автопроизводства в Калужской области вырастет в два раза к 2033 году Губернатор Калужской области: локализация автопроизводства удвоится к 2033 году

Москва24 апр Вести.К 2033 году планируется увеличить локализацию производства автомобилей в Калужской области в два раза. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Он добавил, что по этому вопросу он провел встречи с производителями автомобилей и компонентов для них.

К 2033 году должны в два раза увеличить локализацию по сравнению с тем, что есть сегодня, и сегодня у нас были встречи не только с автопроизводителями, но и прежде всего - с производителями автокомпонентов рассказал Шапша

Ранее Шапша заявил, что в Калужской области был запущен завод по производству автомобильных двигателей последнего поколения.