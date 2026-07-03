Шапша: каждый год в Калужской области открываются по 5-6 крупных производств

Ежегодно в Калужской области открываются по 5-6 крупных предприятий Шапша: каждый год в Калужской области открываются по 5-6 крупных производств

Москва3 июл Вести.Многие компании продолжают инвестировать в Калужскую область несмотря ни на что. Последние пять лет в регионе каждый год открываются по пять-шесть крупных заводов, сообщил ИС "Вести" губернатор Владислав Шапша.

Глава области отметил, что тенденция по запуску новых предприятий сохраняется.

За последние непростые пять лет, мы помним, что это и годы ковида, и годы специальной военной операции, мы на южной площадке особой экономической зоны "Калуга" построили пять заводов. В Калужской области ежегодно в последние годы открывается пять-шесть заводов, крупных заводов, крупных предприятий заявил губернатор

Ранее сообщалось, что в Калуге открылся Центр управления персоналом для компаний группы "Газпром энергохолдинг". Эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина о переезде крупных госкорпораций и компаний из Москвы в регионы для развития бизнеса в субъектах страны.