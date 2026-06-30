В "Газпром энергохолдинге" рассказали о причинах переезда в Калужскую область Центр управления персоналом "Газпром энергохолдинга" открылся в Калуге

Москва30 июн Вести.В Калуге открылся Центр управления персоналом для компаний группы "Газпром энергохолдинг". Он стал первым этапом формирования в городе центров обслуживания, после выхода на полную мощность там будут работать до 180 человек, сообщает ИС "Вести".

Центр создан в соответствии с внедрением сервисного подхода в компании. Ключевая цель проекта – повысить экономическую эффективность и снизить совокупные затраты за счет централизации и автоматизации процессов.

Перевозим офис из Москвы и Санкт-Петербурга в Калугу. Здесь, очевидно, ниже арендная плата, квалифицированный персонал. Поэтому мы ожидаем того, что получим молодых, современных людей, которые будут работать на результат рассказал генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров

Работа центра будет основана на новых принципах, в частности намечен переход от бумажной работы к цифровой на компьютерном программном обеспечении российского производства.

На первом этапе планируем централизацию функции, далее будет унификация. И автоматизация будет на заключительном этапе, когда обеспечивающие бизнес-процессы будем переводить в цифру в полном смысле этого слова подчеркнул руководитель Центра управления персоналом ООО "Газпром энергохолдинг" Владимир Новичков

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин напомнил, что руководство страны договорилось о переезде крупных госкорпораций и компаний из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах.