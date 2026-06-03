Москва3 июн Вести.В особой экономической зоне "Санкт-Петербург "Новоорловская" заработало предприятие по сборке промышленных роботов и автоматизированных система хранения компании "Семаргл". Старт производству дал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Также в церемонии запуска приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор концерна "Калашников", куда входит "Семаргл", Алан Лушников.

На новой площадке компании "Семаргл" будут выпускаться роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Это касается мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек пояснил Мантуров

Уточняется, что площадь завода составляет 7,7 тысячи квадратных метров. Инвестиции в его создание превысили 1 миллиард рублей.

Также гостям завода продемонстрировали линейку российских логистических роботов "Семабот", автоматизированную систему работы с крупногабаритными грузами "Арсенал-Б", а также автоматизированную систему хранения с беспилотным вилочным погрузчиком.