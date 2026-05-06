РЖД стали внедрять роботов-уборщиков на вокзалах Москвы и Петербурга

На вокзалах Москвы и Петербурга стали убираться роботы РЖД стали внедрять роботов-уборщиков на вокзалах Москвы и Петербурга

Москва6 мая Вести.Российские железные дороги начали использовать на нескольких вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга автономных роботов для уборки внутренних помещений. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В их функционал входит подметание, мытье и уборка засохшей грязи. Также они могут убираться многократно, с контролем пропущенных участков.

Сегодня они задействованы для уборки внутренних помещений Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов Москвы, а также Московского вокзала Санкт-Петербурга сказано в канале компании в MAX

Отмечается, что роботы экономичны: они позволяют расходовать воду, электроэнергию и моющие средства в меньших объемах. А их производительность равна 1 980 квадратных метров в час.

Это как 8 баскетбольных площадок или почти 10 теннисных кортов подмечается в публикации

С июня 2026 года РЖД также обещают усиление и санитарной обработки. К этому процессу будут подключены парогенераторы, которые позволят проводить глубокую очистку и дезинфекцию.