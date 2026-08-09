Москва9 авг Вести.В Москве на Московском центральном кольце (МЦК) начались испытания "Ласточки" с системой автоматизации четвертого уровня, при которой в кабине поезда отсутствует машинист. Об этом РИА Новости сообщили разработчики технологии из Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

По словам заместителя генерального директора Петербургского филиала НИИАС Сергея Кудряшова, на четвертом уровне автоматизации поезд самостоятельно выполняет основные операции – движется по маршруту, открывает и закрывает двери, тормозит и контролирует другие функции.

Человек при этом ведет контроль из диспетчерского центра и подключается к системе в случае возникновения нештатной ситуации. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до четырех поездов. При необходимости оператор сможет дистанционно затормозить состав, открыть или закрыть двери, управлять кондиционированием воздуха, а также опустить или поднять токоприемник.

На МЦК уже используется "Ласточка" с автоматизацией третьего уровня. Она перевозит пассажиров с августа 2024 года, машинист при этом находится в кабине и контролирует движение, а также управляет дверями при посадке и высадке пассажиров.

Кудряшов заявил, что система беспилотного управления полностью разработана в России. По его словам, особенностью проекта является возможность эксплуатации поездов на открытой инфраструктуре, где на пути могут возникать различные препятствия.

Российская система технического зрения способна обнаруживать препятствия и передавать информацию бортовым системам для автоматической остановки поезда. Разработчики также сравнивали скорость обнаружения знаков и препятствий системой и машинистами. По словам Кудряшова, система выполняла такие задачи быстрее.

Испытания проводятся на "Ласточке", однако оборудование, как отметил специалист, можно устанавливать и на другие поезда, предназначенные для эксплуатации без машиниста.

В марте сообщалось, что первый беспилотный поезд с пассажирами могут запустить в московском метро в 2027 году.