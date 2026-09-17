При создании поезда для ВСМ применяются новые технологии сборки и покраски Мишарин рассказал о сборке вагонов для высокоскоростного поезда ВСМ

Москва17 сен Вести.Новый поезд для высоко скоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом создается целым рядом российских компаний. При этом применяются новые технологии, а сборка вагонов ведется с помощью роботов. Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал председатель Совета директоров холдинга "Синара – Транспортные Машины" (СТМ) Александр Мишарин.

По его словам, приблизится к созданию нового поезда отечественным специалистам позволили скоростные электропоезда "Ласточка".

Сегодня основные элементы поезда уже находятся в изготовлении и сертификации – это все российские компании. По сути дела, поезд российский пояснил Мишарин

Он также сообщил, что для нового поезда уже изготовлено несколько вагонов. Часть из них - покрашена по особой технологии.

Вот это все сварено с помощью роботов. Это тоже важно, потому что параметры отклонений измеряются миллиметрами. Разница в габаритах вот этого торца. Вагона и того должна не превышать там 1-1,5 миллиметров рассказал Мишарин

Он заявил, что до конца текущего года планируется собрать вагоны первого поезда, а во втором полугодии 2027-го отправить первые два поезда на испытания. Первоначально составы будут тестировать на скорости 120 километров в час, а с октября следующего года - на скорости больше 250 километров в час.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным раскрыл дату поставки первых серийных поездов ВСМ.