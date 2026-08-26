Алиханов рассказал о развитии промышленной роботехники в России Алиханов: компании РФ могут производить все основные виды промышленных роботов

Москва26 авг Вести.Российские компании могут производить все основные виды промышленных роботов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в стране разрабатываются и производятся все компоненты для робототехники на основе национальных проектов технологического лидерства.

Мы делаем уже все пять основных видов: коллаборативные роботы, которые в связке с человеком работают, автономные, которые могут работать в том числе и на "темном производстве" заметил он

Алиханов отметил, что особое внимание уделяется станкостроению.

Глава Минпромторга также заверил главу государства, что планы с выходом первых серийных составов для Высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут выполнены точно в срок.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в состав Ростеха) начала сборку первых серийных авиационных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100.