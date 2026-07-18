Москва18 июл Вести.Министерство промышленности и торговли РФ обсуждает с АвтоВАЗом вопросы создания производств критических автокомпонентов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он заявил, что компания показывает хорошие темпы по локализации и сейчас является лидером в стране по этому направлению.

Самый локализованный сейчас производитель в нашей стране, но нам есть еще над чем работать. Мы сейчас обсуждаем вопросы создания производств автокомпонентов, так называемых критических. Это двигатели, коробки передач. И здесь, скорее всего, мы будем действовать в таком широком международном партнерстве, создавая предприятия, которые будут производить эти компоненты не только для АвтоВАЗа, но и для других производителей, потому что здесь эффект масштаба как никогда востребован сообщил Алиханов

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что экосистема компании обеспечивает работой около 600 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей - порядка миллиона.