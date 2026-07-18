Глава АвтоВАЗа рассказал, сколько человек работают в экосистеме компании Соколов: АвтоВАЗ с учетом смежных отраслей создает более миллиона рабочих мест

Москва18 июл Вести.Экосистема АвтоВАЗа обеспечивает работой около 600 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей - порядка миллиона. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент компании Максим Соколов.

Та экосистема, которую создает АвтоВАЗ с точки зрения и занятых в производстве, не только в юридическом периметре АвтоВАЗа, но и предприятиях наших поставщиков, наших дилерских центров, нашего банка, магазинов и тех, кто связан, так или иначе, с автомобильным бизнесом. В целом в экосистему входят около 600 тысяч человек. А всего мы создаем с учетом смежных отраслей более миллиона новых рабочих мест, которые работают, в конечном счете на то, чтобы сходили современные автомобили заявил Максим Соколов

Ранее президент АвтоВАЗа заявил, что жизнь сотрудников компании сегодня неразрывно связана с развитием Тольятти. На предприятии лежит особая ответственность за улучшение уровня комфорта горожан, добавил он.