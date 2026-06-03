АвтоВАЗ работает в 2026 году без убытков, сообщил Соколов Соколов: АвтоВАЗ в 2026 году идет в формате безубыточной финансовой модели

Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ работает в 2026 году без убытков, заявил ИС "Вести" гендиректор компании Максим Соколов.

Он подчеркнул, что в компании ответственно подходят к своей финансовой и инвестиционной политике.

Эти пять месяцев мы тоже идем в формате безубыточной финансовой модели, что очень важно, потому что все-таки АвтоВАЗ – это коммерческое предприятие, и ни в коей мере мы не то что не хотим - обязаны не быть обузой для государства. И мы сохраняем нашу безубыточную финансовую модель на протяжении всего периода в новейшей истории, начиная с 2022-го года сказал Соколов

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ планирует расширить программу подписки на автомобили Lada, включив в нее кроме Lada Vesta и другие модели. Гендиректор АвтоВАЗа также назвал причины, по которым выпуск машин на АвтоВАЗе будет скорректирован.