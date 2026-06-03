Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ открыт к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, концерн внимательно следит за новинками и инновациями на мировом автомобильном рынке.

Мы всегда открыты [к сотрудничеству]... Мы и сейчас реализуем несколько кейсов с нашими восточными партнерами. В частности, наш суббренд SKM, специальные коммерческие машины или автомобили, это тоже продукт нашей коллаборации, кооперации с китайскими промышленными предприятиями. И многие узлы, агрегаты мы используем или планируем использовать в наших моделях, в том числе и гибридные двигатели, которые пока не производятся на территории нашей страны. Мы, естественно, будем брать в кооперации у наших партнеров