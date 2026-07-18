Президент АвтоВАЗа рассказал, какую роль завод сыграл в развитии Тольятти В АвтоВАЗе сообщили о роли завода в развитии Тольятти

Москва18 июл Вести.Жизнь сотрудников АвтоВАЗа сегодня неразрывно связана с развитием Тольятти. На компании лежит особая ответственность за улучшение уровня комфорта горожан. Об этом президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов рассказал в интервью ИС "Вести".

Сегодня наша жизнь неразрывно связана с развитием Тольятти, одного из крупнейших наших городов, входящих в двадцатку самых крупных городов России. И, кстати, [это] самый крупный моногород нашей страны. Поэтому на нас лежит особая ответственность, что мы развиваемся вместе с нашим городом сообщил он

Ранее Соколов рассказал, что в 2026 году АвтоВАЗ работает без убытков. Он подчеркнул, что в компании ответственно подходят к своей финансовой и инвестиционной политике.