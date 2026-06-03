Соколов заявил, что объемы авторынка в 2026 году будут сопоставимы с 2025-м Соколов: объемы авторынка в 2026 году будут сопоставимы с 2025-м

Москва3 июн Вести.Объемы российского авторынка в 2026 году будут сопоставимы с прошлым годом. Об этом ИС "Вести" заявил, руководитель АвтоВАЗ Максим Соколов.

По его словам, сейчас уже можно анализировать не только первый квартал, но и пятимесячный период 2026 года.

Примерно рынок повторяет траекторию и объемы результатов рынка 2025 года. И все аналитики, эксперты, и мы, автопроизводители, сходимся практически в едином мнении о том, что объемы рынка будут примерно такими же, как и в 2025, по итогу где-то примерно 1,4 миллиона автомобилей нашего сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей. Да, может быть, флуктуации плюс-минус 3-5%, но в целом примерно рынок такой же, как в 2025 году, не очень высокий, но такой, как он есть, объективный, и мы все ориентируемся, конечно же, на него сказал Соколов

Ранее сообщалось, что на послепраздничной майской неделе российский авторынок продемонстрировал неплохие результаты.