Президент АвтоВАЗ рассказал, как заводу удалось сохранить лидерские позиции В АвтоВАЗ сообщили секрет успеха по сохранению лидерский позиций на рынке

Москва18 июл Вести.АвтоВАЗу удалось сохранить лидерские позиции на российском и традиционных экспортных рынках благодаря потенциалу, который был сохранен и быстро раскрыт у производственного комплекса и профессиональной команды предприятия. Об этом президент компании Максим Соколов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, после ухода французских менеджеров Renault в 2022 году сотрудники АвтоВАЗ смогли в кратчайшие сроки возобновить производство, а также достичь инженерного, технологического и цифрового суверенитета.

Тот потенциал, который не просто был сохранен, но быстро раскрыт у нашего производственного комплекса, у нашей профессиональной команды, он был реализован. И вот это как раз и позволило нам сохранить те лидерские позиции на рынке России и не только, на многих экспортных традиционных рынках, которые мы наблюдаем сейчас объяснил Соколов

Ранее президент компании сообщил, что АвтоВАЗ планирует выйти со своей продукцией на рынки 25 стран. Соколов отметил, что основными станут рынки стран СНГ.