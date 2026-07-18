В Ростехе заявили, что АвтоВАЗ правильно занял свою нишу Чемезов призвал АвтоВАЗ держать долю на внутреннем рынке и увеличивать экспорт

Москва18 июл Вести.АвтоВАЗ правильно занял свою нишу, однако компании стоит увеличить экспортные показатели и держать долю внутри РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Сегодня АвтоВАЗ правильно занял свою нишу и работает совершенно правильно. Нашли возможность продавать, пока небольшое количество, но тем не менее, по-моему, за прошлый год - 23 000 машин продано было за рубеж. Но это количество нужно потихонечку увеличивать. Ну и самое главное — нужно держать долю внутри России заявил Чемезов

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что АвтоВАЗ показывает хорошие темпы по локализации, на данный момент это самый локализованный производитель в России.