Чемезов о санкциях против России: для нас это благо Глава Ростеха Чемезов назвал антироссийские санкции благом для страны

Москва24 июн Вести.Европейские санкции стали благом для России – страна начала создавать свою авиационную технику, заявил в беседе с ИС "Вести" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, Россия не могла бы существовать без собственной авиации. Поэтому отечественные самолеты будут обеспечивать транспортную независимость страны.

Как только появились санкции, я считаю, что для нас это благо, потому что, если бы их не было, мы бы до сих пор покупали бы Airbus, Boeing и так далее. Сегодня жизнь заставила нас создавать свою технику авиационную. А Россия без авиации это… Представляете, как из Калининграда до Владивостока добираться? На поезде это будет очень долго, на машине - тем более. Поэтому вот мы сделали эти самолеты, которые сегодня будут обеспечивать транспортную независимость нашей России сказал Чемезов

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиации отметил, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.