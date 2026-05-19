Москва19 мая Вести.Собственное производство авиационных двигателей является частью обеспечения государственного суверенитета РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех" Александр Грачев, комментируя новый отечественный авиационный двигатель ПД-8.

Он добавил, что в мире всего пять стран имеют компетенцию по производству газотурбинных авиационных двигателей.

Пять стран всего в мире, которые имеют компетенции по разработке газотурбинных двигателей авиационных. Это не просто компетенции, это определенный государственный суверенитет. То есть, если в стране нет своей авиации, а в стране такой как Россия, даже как бы думать об этом невозможно, то теряется независимость рассказал Грачев

Ранее в Ростехе заявили, что разработка двигателя ПД-8, которая велась с 2019 года, является уникальным опытом для мирового двигателестроения.