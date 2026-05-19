Москва19 мая Вести.Двигатель ПД-8 был создан в кратчайшие сроки с применением технологий, которых никогда ранее не было в РФ, что показало уникальность российской авиастроительной отрасли. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации "Ростех" Александр Грачев.

По его словам, до 2022 года считалось, что технологии, применяемые при создании двигателя ПД-8, всегда можно будет закупить у других стран.

Мы практически были вынуждены определенный, ну, пласт технологий поднять начиная с 2022 года. То, что мы вообще, в принципе, никогда не делали, мы считали, что мы это покупали и покупать будем всегда. И это сегодня, ну, было сделано в кратчайшие сроки. И мне кажется, этим особенно там уникальна отрасль, что мы с этой задачей справились рассказал Грачев

Ранее Грачев заявил, что собственное производство авиационных двигателей является важной частью обеспечения суверенитета РФ.