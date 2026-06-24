Чемезов: у нас есть задел на производство 18 самолетов МС-21 и 20 "Суперджетов"

Чемезов рассказал, какой задел на создание импортозамещенных самолетов есть в РФ Чемезов: у нас есть задел на производство 18 самолетов МС-21 и 20 "Суперджетов"

Москва24 июн Вести.После сертификации начнется серийный запуск самолетов МС-21 и "Суперджет-100" (SSJ-100), уже созданы заделы на производство этих машин. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он сообщил, что завершение летных испытаний "Суперджета" ожидается в конце текущего года, а МС-21 – в начале следующего.

Самолеты пойдут в серию. Уже заделы созданы. У нас есть задел на 18 машин МС-21 и где-то порядка 20 "Суперджетов", поэтому как только сертификация будет завершена, мы сразу начнем их выпускать и передавать в авиакомпании рассказал Чемезов

Также глава Ростеха отметил, что санкции, введенные против России, стали благом для страны и позволили обеспечить транспортную независимость от других государств.