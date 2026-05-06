Москва6 маяВести.Полностью импортозамещенный пассажирский самолет Superjet-100 начнет выполнять регулярные рейсы в России уже в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машинуприводит РИА Новости слова Алиханова
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, сертификация которого намечена на август 2026 года.
В различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.