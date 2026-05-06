Алиханов: полностью импортозамещенный Superjet совершит рейс в этом году

Алиханов: полностью российский Superjet отправится в первый рейс в этом году Алиханов: полностью импортозамещенный Superjet совершит рейс в этом году

Москва6 мая Вести.Полностью импортозамещенный пассажирский самолет Superjet-100 начнет выполнять регулярные рейсы в России уже в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину приводит РИА Новости слова Алиханова

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, сертификация которого намечена на август 2026 года.

В различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.