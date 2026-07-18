В Минпромторге назвали АвтоВАЗ самым локализованным производителем в РФ Алиханов назвал АвтоВАЗ самым локализованным производителем в РФ

Москва18 июл Вести.АвтоВАЗ показывает хорошие темпы по локализации, на данный момент это самый локализованный производитель в России. Такую оценку компании дал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС "Вести".

Они идут с хорошим темпом по локализации. Ну, собственно, они лидеры, самый локализованный сейчас производитель в нашей стране, но нам есть еще над чем работать заявил Алиханов

Он добавил, что сейчас обсуждаются вопросы создания производств критических автокомпонентов.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компании удалось сохранить лидерские позиции на российском и традиционных экспортных рынках благодаря потенциалу, который был сохранен и быстро раскрыт у производственного комплекса и профессиональной команды предприятия.