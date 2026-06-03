Москва3 июн Вести.Цена на автомобиль Lada Azimut будет конкурентной. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель компании АвтоВАЗ Максим Соколов.

По его словам, цена обычно известна в самый последний момент.

Ну, поскольку мы не знаем, какой курс или какая ключевая ставка будет на конец года, на момент начала продаж. Но, тем не менее, цена будет, безусловно, конкурентной. И мы обеспечим, особенно, первый запуск, первые продажи нашего флагмана в том, чтобы он, конечно же, пользовался спросом у наших покупателей