Москва3 июнВести.Руководитель компании АвтоВАЗ рассказал ИС "Вести" о преимуществах автомобиля Lada Azimut.
По его словам, среди преимуществ – панорамные крыши и обогрев боковых стекол, который является новинкой для российского рынка.
[Преимущества в] шести подушках безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе, сделанной в сотрудничестве с компанией "Сбер" – нашим лидером финансовым, нашим стратегическим партнером. И тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществахсказал Соколов
Ранее руководитель АвтоВАЗа заявил, что цена на автомобиль Lada Azimut будет конкурентной.