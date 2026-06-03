Москва3 июн Вести.Руководитель компании АвтоВАЗ рассказал ИС "Вести" о преимуществах автомобиля Lada Azimut.

По его словам, среди преимуществ – панорамные крыши и обогрев боковых стекол, который является новинкой для российского рынка.

[Преимущества в] шести подушках безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе, сделанной в сотрудничестве с компанией "Сбер" – нашим лидером финансовым, нашим стратегическим партнером. И тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах