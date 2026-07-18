Соколов рассказал, как Силуанов отозвался о машине Lada Azimut после ПМЭФ Глава АвтоВАЗа заявил, что Силуанову зашел автомобиль Lada Azimut

Москва18 июл Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов высоко отозвался о дизайне и ходовых качествах автомобиля Lada Azimut после тест-драйва на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Azimut, как говорится, с моей точки зрения, ему зашел. Он очень высоко отозвался и о дизайне этого автомобиля, и внешнем экстерьере, и внутреннем интерьере, и ходовых качествах, многофункциональности, большом количестве опций. В принципе, по своему подбору опций он ничуть не уступает автомобилям более высоких классов, класса D, E и, может быть даже отчасти и каких-то других моделей уже бизнес-класса заявил Максим Соколов

Ранее Максим Соколов заявлял, что среди преимуществ Lada Azimut – панорамные крыши и обогрев боковых стекол, который является новинкой для российского рынка.

Серийное производство нового российского кроссовера, кузов которого будет окрашиваться в восемь цветов, начнется в третьем квартале этого года.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак уже выразил желание купить себе новый Lada Azimut.