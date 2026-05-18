Москва18 мая Вести.Майский этап модернизации производства завершен на АвтоВАЗе. За 17 майских дней проведены работы на производственных линиях по выпуску моделей Iskra, Granta, Vesta, Aura и Niva, а также подготовительные работы к запуску серийного производства кроссовера Lada Azimut в сентябре.

На модернизацию АвтоВАЗ потратил 543 миллиона рублей.

Всего за период с 1 по 17 мая в рамках модернизации выполнена 15 361 задача отчиталась пресс-служба компании

В ходе майской модернизации производства смонтированы и запущены 10 автоматизированных обрабатывающих центров блоков цилиндров и автоматизированный обрабатывающий центр для картеров. Это оборудование будет использовано для производства новых автомобильных 1,6-литровых и 1,8-литровых моторов мощностью более 120 и 130 лошадиных сил. Эти двигатели получит новый кроссовер Lada Azimut.

Выполненные работы обеспечат повышение уровня автоматизации производства автомобилей Lada и увеличение производительности труда на предприятии отметили на АвтоВАЗе

Кроссовер Azimut будет серийно выпускаться с сентября 2026 года. Для машины подобрана палитра из восьми цветов кузова и двух цветов окраски крыши, ранее отметили "Автоновости дня". На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Azimut был представлен в цвете "Гоби". В апреле первые предсерийные кроссоверы были окрашены в ярко-красный металлик "Фламенко". Этот цвет используется в окраске Vesta, Granta и Iskra.

Также Azimut позаимствует колеры, которые известны по окраске других моделей автоконцерна. Это белый "Ледниковый" цвет и черный колер, который называется "Пантера". Золото-коричневый металлик "Кориандр" уже используется в палитре Vesta, Granta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Niva Sport. Эти же модели поделятся с новым кроссовером темно-серым металликом "Булат". Не исключено, что удлиненный седан Aura поделится с Azimut окраской в цвет морской волны "Серенада". Но самым загадочным станет дебют цвета "Эмеральд". Это яркий оттенок зеленого цвета с голубоватым отливом, который в тени кажется темно-хвойным, а на солнце "вспыхивает" яркими изумрудными металлическими "искрами". Этот цвет ассоциируется с природой, элегантностью и роскошью.